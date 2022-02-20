Макрон активно звонит мировым лидерам

Позвонить партнерам политик планирует 20 февраля. Разговоры состоятся в ближайшие несколько часов.

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С кем хочет поговорить президент Франции:

американским президентом Джо Байденом,

канцлером Германии Олафом Шольцем,

премьер-министром Италии Марио Драги,

другими партнерами.

Заметим, в последний раз Макрон говорил с Байденом 15 февраля – после заявления России о якобы отводе войск.

Что этому предшествовало

В Париже разговор Макрона с Путиным назвали "последним возможным и необходимым усилием, чтобы избежать большой войны в Украине". Политики договорились о встрече Трехсторонней контактной группы на вечер 20 февраля.

Кроме того, стороны пришли к согласию относительно возобновления переговоров в нормандском формате на основе последних предложений Украины. Также Макрон и Путин договорились о встрече министров иностранных дел на следующей неделе.

Интересно, что разговор президентов длился почти 2 часа.

После этого французский лидер позвонил Владимиру Зеленскому. Кстати, уже второй раз за последние 24 часа. Оба разговора глав государств касались ситуации на Востоке Украины.

К теме смотрите видео со встречи Зеленского и Макрона: