Макрон активно телефонує світовим лідерам

Зателефонувати партнерам політик планує 20 лютого. Розмови відбудуться у найближчі кілька годин.

До теми Байден готовий до контактів з Путіним у будь-який час, – Держдеп про ситуацію довкола України

З ким хоче поговорити президент Франції:

американським президентом Джо Байденом,

канцлером Німеччини Олафом Шольцом,

прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі,

іншими партнерами.

Зауважимо, востаннє Макрон говорив з Байденом 15 лютого – після заяви Росії про нібито відведення військ. Тоді політики домовилися перевірити, чи відповідають кремлівські твердження дійсності.

Що цьому передувало

У Парижі розмову Макрона з Путіним назвали "останнім можливим і необхідним зусиллям, щоб уникнути великої війни в Україні". Політики домовилися про зустріч Тристоронньої контактної групи на вечір 20 лютого.

Крім того, сторони дійшли згоди щодо відновлення перемовин у нормандському форматі на основі останніх пропозицій України. Також Макрон та Путін домовилися про зустріч міністрів закордонних справ наступного тижня.

Цікаво, що розмова президентів тривала майже 2 години.

Після того французький лідер зателефонував Володимиру Зеленському. До речі, вже вдруге за останні 24 години. Обидві розмови глав держав стосувалися ситуації на Сході України.

До теми дивіться відео з зустрічі Зеленського та Макрона: