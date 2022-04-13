С российским президентом французский лидер планирует говорить, если это потребуется.

Обратите внимание Макрон назвал условие, при котором готов приехать в Киев

У меня снова будут телефонные переговоры с Зеленским и, если потребуется, с Владимиром Путиным,

– сказал Макрон.

Макрон заверил, что приложит максимум усилий для того, чтобы остановить боевые действия. А также добавил, что уделяет теме Украины очень много времени даже в разгар избирательной кампании во Франции.

Напомним, что с начала войны Макрон много раз звонил Путину. Его за это часто критиковали. Но, как заверил сам Макрон, он делал это по просьбе Зеленского. При этом президент говорил, что Франция не в войне с Россией, и хотя он не разделяет взгляды Путина, готов вести с ним диалог, поскольку никто этого не делает. А Западу следует понимать, что в голове Путина.

Президентские выборы во Франции

В воскресенье, 10 апреля, во Франции прошел первый тур президентских выборов. По результатам во второй тур вышли:

Действующий президент Макрон набрал более 27,6% голосов избирателей.

В то же время его оппонентка и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала более 23,41%.

Второй тур состоится 24 апреля. Для Украины эти выборы очень важны, так как они определят дальнейшую поддержку Украины на международном уровне. Если выиграет Ле Пен, мы можем лишиться помощи Франции. Так, она выступает против эмбарго на нефть и газ из России. Также Ле Пен известна своей давней приверженностью Путину, хотя и признала агрессию России против Украины.

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