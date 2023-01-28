Во время брифинга в Париже французский лидер напомнил, что его неоднократно критиковали за позицию по поводу разговоров с Путиным. Однако он все еще желает продолжать переговоры с Москвой.
Внимание Снова за старое: Макрон еще раз заговорил о необходимости диалога с Путиным
Войну России в Украине Макрон назвал империалистической. В то же время считает, если весь мир закроет глаза и прекратит диалог с Кремлем, тогда некому будет защитить международный порядок.
Меня упрекали за то, что я часто разговариваю с Путиным. Однако я и дальше буду продолжать разговаривать с Россией. Кто сможет защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы все закроем глаза на империалистическую войну?
– сказал Макрон.
Лидер Франции также призвал Китай осудить Россию за вторжение в Украину.
Макрон предлагал предоставить "гарантии безопасности" Путину
- С начала полномасштабного вторжения России Эммануэль Макрон, по-видимому, стал рекордсменом среди проведенных телефонных разговоров с Путиным среди иностранных лидеров. Он предлагал "уступить" Путину, чтобы сохранить "лицо" диктатору.
- Впоследствии Макрон вообще выступил с предложением, что России нужно "предоставить гарантии безопасности". Мол, это нужно, если Путин согласится прекратить войну против Украины.
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил Франции отдать России город Бордо, если Макрон хочет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу "гарантий безопасности".
- Отметим, что большинство западных и украинских политиков категорически против переговоров с Путиным. Уступки диктатору, как минимум, несправедливы после потерь, боли и вреда, нанесенного его ничем неоправданной агрессией в течение 11 месяцев в Украине.