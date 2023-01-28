Під час брифінгу у Парижі французький лідер нагадав, що його неодноразово критикували за позицію щодо розмов з Путіним. Однак він все ще хоче продовжувати переговори з Москвою.
Увага Знову за старе: Макрон вкотре заговорив про необхідність діалогу з Путіним
Війну Росії в Україні Макрон назвав імперіалістичною. Водночас вважає, якщо весь світ заплющить очі і припинить діалог з Кремлем, тоді не буде кому захистити міжнародний порядок.
Мені дорікали за те, що я часто розмовляю з Путіним. Однак я й надалі продовжуватиму розмовляти з Росією. Хто тоді зможе захистити можливість вільного та стабільного міжнародного порядку, якщо ми всі закриємо очі на імперіалістичну війну?
– сказав Макрон.
Лідер Франці також закликав Китай засудити Росію за вторгнення в Україну.
Макрон пропонував надати "гарантії безпеки" Путіну
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Еммануель Макрон, мабуть, став рекордсменом серед проведених телефонних розмов із Путіним серед іноземних лідерів. Він то пропонував "поступитись" Путіну, щоб зберегти "обличчя" диктатору.
- Згодом Макрон узагалі виступив із пропозицією, що Росії потрібно "надати гарантії безпеки". Мовляв, це потрібно, якщо Путін погодиться припинити війну проти України.
- Секретар РНБО України Олексій Данілов запропонував Франції віддати Росії місто Бордо, якщо Макрон хоче вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо "гарантій безпеки".
- Наголосимо, що більшість західних та українських політиків категорично проти будь-яких переговорів із Путіним. Поступки диктатору, як мінімум, несправедливі після втрат, болю та шкоди, яких завдали його нічим невиправдана агресія упродовж 11 місяців в Україні.