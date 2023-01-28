Під час брифінгу у Парижі французький лідер нагадав, що його неодноразово критикували за позицію щодо розмов з Путіним. Однак він все ще хоче продовжувати переговори з Москвою.

Увага Знову за старе: Макрон вкотре заговорив про необхідність діалогу з Путіним

Війну Росії в Україні Макрон назвав імперіалістичною. Водночас вважає, якщо весь світ заплющить очі і припинить діалог з Кремлем, тоді не буде кому захистити міжнародний порядок.

Мені дорікали за те, що я часто розмовляю з Путіним. Однак я й надалі продовжуватиму розмовляти з Росією. Хто тоді зможе захистити можливість вільного та стабільного міжнародного порядку, якщо ми всі закриємо очі на імперіалістичну війну?

– сказав Макрон.

Лідер Франці також закликав Китай засудити Росію за вторгнення в Україну.

Макрон пропонував надати "гарантії безпеки" Путіну