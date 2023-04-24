Несколько недель назад французский лидер посещал Пекин, в частности, для того, чтобы поднять вопрос российско-украинской войны и склонить Китай к оказанию помощи нашему государству. Мало кто оценил такие старания Макрона – к тому же закончились они заявлениями посла Китая во Франции Лу Шайе, который заявил, что бывшие государства СССР не являются независимыми де-факто.
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Президент Франции стал "дипломатическим фрилансером"
Собственно, эксперты убеждены, что такие самовольные попытки президента Франции "приблизить мир" не являются чем-то положительным. В первую очередь потому, что они проходят без предварительного обсуждения со всеми членами Европейского Союза, а значит, ставят под сомнение единство альянса.
В то же время, как пишут в Bloomberg, такая "инициативность" Макрона по поводу помощи Украины и переговорам с Китаем была плохо воспринята в Вашингтоне.
Макрон продемонстрировал готовность к самостоятельным дипломатическим усилиям, многие из которых потерпели неудачу. Во время своей недавней поездки в Китай президент Франции не достиг своей цели убедить Си поговорить с Зеленским. Известно, что они до сих пор не общались после того, как больше года назад началась (полномасштабная – 24 Канал) война,
– констатировали в издании.
Кроме того, там упомянули о заявлении посла Китая во Франции Лу Шайе, которое следовало после "дипломатического фриланса" Макрона и разбило все старания французского лидера, в частности, относительно создания платформы для переговоров между Москвой и Киевом.
Что наговорил посол Китая
- Лу Шайе выразил сомнения в том, действительно ли бывшие государства "совка" могут сейчас называть себя суверенными и иметь статус в международном праве. Также он однозначно прокомментировал оккупацию Россией Крыма, отметив, что вопрос полуострова "очень неоднозначен" и в целом якобы "все зависит от того, как смотреть на проблему".
- Впоследствии на этот маразм отреагировали в Офисе Президента. Собственно, советник главы ОП Михаил Подоляк констатировал, что "все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус", и призвал Пекин не подыгрывать российской пропаганде.