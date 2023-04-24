Декілька тижнів тому французький лідер відвідував Пекін, зокрема, для того, аби порушити питання російсько-української війни та схилити Китай до надання допомоги нашій державі. Мало хто оцінив такі старання Макрона – до того ж закінчились вони заявами посла Китаю у Франції Лу Шайе, який заявив, що колишні держави СРСР не є незалежними де-факто.

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Президент Франції став "дипломатичним фрилансером"

Власне, експерти переконані, що такі самовільні спроби президента Франції "наблизити мир" не є чимось позитивним. Насамперед тому, що вони відбуваються без попереднього проговорення з усіма членами Європейського Союзу, а отже, ставлять під сумнів єдність альянсу.

Водночас, як пишуть у Bloomberg, така "ініціативність" Макрона щодо допомоги України та перемовин з Китаєм була погано сприйнята у Вашингтоні.

Макрон продемонстрував готовність до самостійних дипломатичних зусиль, багато з яких зазнали невдачі. Під час своєї нещодавньої поїздки до Китаю президент Франції не досяг своєї мети переконати Сі поговорити із Зеленським. Відомо, що вони досі не спілкувалися після того, як понад рік тому почалася (повномасштабна – 24 Канал) війна,

– констатували у виданні.

Окрім того, там згадали про заяву посла Китаю у Франції Лу Шайе, яка слідувала після "дипломатичного фрилансу" Макрона та вщент розбила усі старання французького лідера, зокрема, стосовно створення платформи для перемовин між Москвою та Києвом.

Що наговорив посол Китаю