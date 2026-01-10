Среди европейских лидеров время от времени слышны голоса, призывающие к переговорам с Путиным. Владимир Зеленский ответил им.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Bloomberg.

Смотрите также Доктрина Монро 2․0 и раскол НАТО: мир неизбежно поглощает эпоха агрессивных империй и право сильного

Что сказал Зеленский о переговорах с Путиным?

Президент прокомментировал призывы к возобновлению диалога с Москвой. Он заявил: не против, чтобы Европа сотрудничала с Россией – но есть одно условие. Путин должен понимать, что разговор серьезный.

Я не против того, чтобы Европа разговаривала с Россией, особенно сейчас, когда есть давление со стороны США, и Европа начала говорить о гарантиях безопасности. Мы движемся к завершающему этапу, даже если еще не знаем, как он будет выглядеть,

– высказался Зеленский.

Кто сказал, что Зеленский должен возобновить диалог с Путиным?

Как ни странно, это не Орбан и не Фицо. На этот раз в таком духе высказалась Джорджа Мелони, комментируя заявление Макрона.

9 января премьер Италии заявила: "Я думаю, что Макрон прав в этом вопросе. Я считаю, что пришло время для Европы также поговорить с Россией".

По ее мнению, Евросоюз должен назначить посланника для непосредственного взаимодействия с Путиным.

Если мы ошибемся, решив, с одной стороны, возобновить диалог с Россией, а с другой, действовать неорганизованно, мы сделаем одолжение Путину. У нас была эта проблема с самого начала. Слишком много голосов, слишком много форматов,

– предостерегла Мелони.

19 декабря Макрон заявил: Европа будет вынуждена возобновить прямые переговоры с Путиным, если усилия США по заключению мирного соглашения России с Украиной провалятся.

"Или будет достигнут прочный мир, или мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией – в прозрачности и ассоциации с Украиной. Опять будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", – говорил он.

Тогда Зеленский сказал, что важно сохранить США как ключевого медиатора в переговорах.

В Москве, конечно, приветствовали такие слова французского президента.

А сам Макрон 6 января ответил журналистам – организует установление контакта с Путиным в ближайшие недели.