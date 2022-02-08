Макрон молчал, пока Путин насмехался над Украиной

Макрон молчал, когда Путин называл Крым российским, угрожал Европе ядерным оружием, рассказывал, что вагнеровцы в Мали – это не Россия, а на утверждение, что выполнение Минских соглашений уничтожит государственность Украины, ответил: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица"… Далее читайте на украинском.

Мовчазна згода з тираном

Макрон не відповів на жодне з цих та ще з десяток подібних цинічних, дикунських погроз та принижень вбивці-збоченця Путіна, який грає божевільного, щоб нажахати та отримати більше.

Важливо Концтабори для українців: що стоїть за химерним планом Кремля

Команда України

У цей же час в іншій частині світу Штати знов демонстрували справжнє лідерство. Байден запевнив, що "Північний потік-2" обов'язково потрапить під санкції, а Шольц впевнено сказав, що зі США вони єдині у своїй жорсткій відповіді.

Видання Washington Post після зустрічі Байдена та Шольца ще раз нагадало своїм читачам, чому Мінські угоди виконувати не можна.



Поки Еммануель Макрон заплющує очі на зростання апетитів Путіна, США та Великобританія продовжують підтримувати Україну / Фото Getty Images

Великобританія ж сказала, що їм вже немає більше про що говорити з Кремлем. Вони вже все необхідне донесли до лідера Росії. І тепер чекають від Кремля дій.

Що ж, схоже, історія маленького телефоніста таки повториться. Але тепер його прізвище буде не Жискар, а Макрон.

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