Макрон не самый смелый человек в мире. Такое мнение 24 Каналу высказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что когда началась война, французский президент посетил Украину одним из последних.
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Почему Макрон отложил поездку в Украину
Президент Франции впервые прибыл в Киев летом 2022 года, когда там уже побывали чуть ли не все мировые политики. Он действительно боялся, что прилетит ракета или состоится массированный удар.
К тому же он уже видел, как во время пребывания в Украине генсека ООН Антониу Гутерреша, россияне запустили по Киеву ракету. Поэтому фактор страха не стоит отбрасывать.
Однако у Макрона, кроме этого, есть свои внутренние проблемы. Недавно во Франции произошла смена правительства, назначен новый премьер. Уже были скандалы с новыми министрами. Поэтому, возможно, Макрон просто не может сейчас поехать в Украину, потому что имеет неурегулированные вопросы,
– отметил Сергей Жирнов.
Более того, эта поездка – совсем не туристическая. Макрон понимает, что едет не просто, чтобы поговорить с Владимиром Зеленским и посмотреть, что происходит. Если он уже едет, то должен иметь конкретные решения, документы, бюджеты.
"Возможно, есть что-то не доработанное, поэтому он решил отложить поездку до тех пор, пока Франция не будет иметь чего-то конкретного", – заметил Жирнов.
Сотрудничество Украины и Франции: актуальные новости
- В начале февраля в Киеве находилась французская делегация. Стороны обсуждали соглашение по безопасности, о котором ранее сообщал Эммануэль Макрон. Также удалось согласовать позиции по определенным элементам этого документа. В Офисе Президента поблагодарили французскую сторону за постоянную помощь и добавили, что двустороннее соглашение по безопасности вскоре подпишут.
- Ранее президент Франции анонсировал, что приедет в Украину и сам подпишет этот документ. Также он обещал предоставить нашему государству около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и несколько сотен бомб. Со всеми соответствующими распоряжениями Макрон должен был посетить Киев в феврале 2024 года.
- Макрон неоднократно подчеркивал, что Франция будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно. Во время недавнего выступления в Швеции, он акцентировал на необходимости предоставить Киеву помощь в виде оружия, амуниции и военной подготовки для ВСУ. Придерживаться такой позиции Макрон призвал всю Европу.