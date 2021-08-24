О намерениях мирового лидера сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Франции на совместном брифинге с министром иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом.

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Кулеба: Визит Макрона – новый этап сотрудничества

По словам Кулебы, визит Макрона станет новым этапом сотрудничества между государствами.

Мы ждем с нетерпением новый этап сотрудничества – визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину,

– отметил глава украинского МИД.

Он отметил, что намерения Макрона подтвердил Ле Дриан. "Такой визит станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений", – отметил Кулеба.

Известна ли дата визита

Сейчас точная дата визита неизвестна. В то же время глава МИД Франции отметил, что это возможно до конца 2021 года.

Напомним! Макрон и президент России Владимир Путин пообщались 19 августа по телефону. Они поговорили в частности о ситуации в Афганистане, ядерной программе и войне на Востоке Украины.

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