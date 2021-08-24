Про наміри світового лідера повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він прокоментував заяву зовнішньополітичного відомства Франції на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ів Ле Дріаном.

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Кулеба: Візит Макрона – новий етап співробітництва

За словами Кулеби, візит Макрона стане новим етапом співпраці між державами.

Ми чекаємо з нетерпінням на новий етап співробітництва – візит президента Франції Емманюеля Макрона до України,

– наголосив очільник українського МЗС.

Він сказав, що наміри Макрона підтвердив Ле Дріан. "Такий візит стане символічним та знаковим для наших двосторонніх відносин", – відзначив Кулеба.

Чи відома дата візиту

Наразі точна дата візиту невідома. Водночас глава МЗС Франції зауважив, що це можливо до кінця 2021 року.

Нагадаємо! Макрон і президент Росії Володимир Путін поспілкувались 19 серпня телефоном. Вони поговорили зокрема про ситуацію в Афганістані, ядерну програму та війну на Сході України.

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