Президент Франции Макрон появился на публике с залитым кровью глазом

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на публичных мероприятиях с заметным покраснением одного глаза. Это сразу стало темой обсуждения в медиа и соцсетях.

В Елисейском дворце объяснили, что речь идет о лопнувшем сосуде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на leParisien.

Что случилось с глазом Макрона?

По словам представителей администрации президента, это состояние не несет никакой угрозы для здоровья президента.

Сам Макрон также прокомментировал ситуацию, извинившись за внешний вид и подчеркнув, что проблема абсолютно безвредна.

Воспринимайте это просто как непреднамеренную ссылку на "глаз тигра" в начале этого года. Для тех, кто понимает ссылку, это признак решимости,

– говорит он.

Впрочем, несмотря на официальные разъяснения, в части медиа и среди пользователей соцсетей появились спекуляции и предположения, в том числе и относительно возможного домашнего насилия.

Макрон с залитым кровью глазом: смотрите видео

