Макрон предложил убийственный для Украины путь умиротворения Путина

В связи с визитом Макрона в Россию снова всплыл термин "финляндизация" в отношении Украины. Некоторые западные СМИ пишут, что это один из вариантов умиротворения Путина. Далее читайте на украинском.

Казки ординців

Важливо пояснити, чому це не спрацює. Росія легко може пообіцяти, що вона не нападе на Україну, так само, як СРСР колись обіцяв не нападати на Фінляндію. Але реальність така, що формат війн за останні десятиліття суттєво змінився.

Злободенно Макрон мовчав, поки Путін глузував з України

І ми чудово бачимо на власному прикладі, як одна країна може атакувати іншу за допомогою проксі-армій, найманців та приватних військових компаній, просто не визнаючи цього.

Хіба зараз РФ визнає, що воює з Україною? Ні. Проте війна триває 8 років. Усі ці роки проти Збройних сил України воюють громадяни Росії в російській військовій формі, із російською зброєю, російською технікою, російськими боєприпасами.



Макрон на догоду Путіну вирішив запропонувати "фінляндизацію" України / Фото Getty Images

Вбивчий нейтралітет

Але Кремль стверджує, що Україна напала сама на себе, і Росія – не сторона цього конфлікту.

Жодний нейтралітет у такій ситуації вже не допоможе. "Фінляндизація" у цьому дивовижному новому світі, де воюють без оголошення війни, не має ніякого сенсу. Будь-які гарантії з боку РФ просто нічого не варті.

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