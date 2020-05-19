Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Макрон раскритиковал ЕС за полное закрытие границ на фоне COVID-19

- Читати новину українською
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон / Getty Images

Французский президент Эммануэль Макрон высказался относительно полного закрытия границ стран ЕС на фоне пандемии COVID-19. Он считает, что такой шаг был неправильным.

Ведь это негативно повлияло на репутацию всего Евросоюза. Такое заявление политик сделал на совместной видео-пресс-конференции с немецкой канцлером Ангелой Меркель, пишет "Укринформ".

Интересно Открыть границы для всех европейцев: в ЕС разработали план на летний отдых

Он подчеркнул, что коронавирус не знает границ и нанес удар всей Европе. Однако, как отметил политик, Франция и Германия закрыли внешние границы ЕС, однако оставались открытыми для всех его граждан.

А также подчеркнул, что Европа должна показать "гуманное лицо и солидарность в сохранении жизней" в условиях COVID-19. И привел в пример Германию, Швейцарию, Люксембург и Австрию, в которых проходят лечение около 200 пациентов из Франции.

Справка. По состоянию на 19 мая в мире зафиксировано 4 806 299 случаев коронавируса COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 318 599 человек. Смогли выздороветь 1788108 пациентов.

Вместе Ангелой Меркель Эммануэль Макрон выдвинул предложения создать фонд ЕС в размере 500 миллиардов евро. Эти деньги должны пойти, в частности, на восстановление европейских регионов, понесших наибольшие убытки от пандемии.

Відкриття кордонів
Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Буртык
Теги: Коронавирус COVID-19 Евросоюз Новости Франции Эммануэль Макрон Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Интервью Гордона с Гиркиним: почему это пропаганда терроризма?
сегодня , 11:00 Интервью Гордона с Гиркиним: почему это пропаганда терроризма?
Юрій Бутусов
Я ненавижу то проклятое государство
18 мая , 22:00 Я ненавижу то проклятое государство
Олег Сенцов
Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!
18 мая , 11:30 Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!