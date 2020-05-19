Макрон раскритиковал ЕС за полное закрытие границ на фоне COVID-19

Французский президент Эммануэль Макрон высказался относительно полного закрытия границ стран ЕС на фоне пандемии COVID-19. Он считает, что такой шаг был неправильным.

Ведь это негативно повлияло на репутацию всего Евросоюза. Такое заявление политик сделал на совместной видео-пресс-конференции с немецкой канцлером Ангелой Меркель, пишет "Укринформ".

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Он подчеркнул, что коронавирус не знает границ и нанес удар всей Европе. Однако, как отметил политик, Франция и Германия закрыли внешние границы ЕС, однако оставались открытыми для всех его граждан.

А также подчеркнул, что Европа должна показать "гуманное лицо и солидарность в сохранении жизней" в условиях COVID-19. И привел в пример Германию, Швейцарию, Люксембург и Австрию, в которых проходят лечение около 200 пациентов из Франции.

Справка. По состоянию на 19 мая в мире зафиксировано 4 806 299 случаев коронавируса COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 318 599 человек. Смогли выздороветь 1788108 пациентов.

Вместе Ангелой Меркель Эммануэль Макрон выдвинул предложения создать фонд ЕС в размере 500 миллиардов евро. Эти деньги должны пойти, в частности, на восстановление европейских регионов, понесших наибольшие убытки от пандемии.



Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала