Макрон розкритикував ЄС за повне закриття кордонів на тлі COVID-19

Французький президент Еммануель Макрон висловився щодо повного закриття кордонів країн ЄС на тлі пандемії COVID-19. Він вважає, що такий крок був неправильним.

Адже це негативно вплинуло на репутацію всього Євросоюзу. Таку заяву політик зробив на спільній відеопресконференції із німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, пише "Укрінформ".

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Він підкреслив, що коронавірус не знає кордонів і завдав удару всій Європі. Проте, як зазначив політик, Франція та Німеччина закрили зовнішні кордони ЄС, проте залишалися відкритими для всіх його громадян.

А також наголосив, що Європа повинна мати "гуманне обличчя і солідарність у збереженні життів" в умовах COVID-19. І навів у приклад Німеччину, Швейцарію, Люксембург та Австрію, у яких проходять лікування приблизно 200 пацієнтів з Франції.

Довідка. Станом на 19 травня у світі зафіксовано 4 806 299 випадків коронавірусу COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 318 599 людей. Змогли одужати 1 788 108 пацієнтів.

Разом Ангелою Меркель Еммануель Макрон висунув пропозиції утворити фонд ЄС у розмірі 500 мільярдів євро. Ці гроші мають піти, зокрема, на відновлення європейських регіонів, які зазнали найбільших збитків від пандемії.



Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу