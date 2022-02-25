Украинский президент записал новое обращение, сообщает 24 канал. Он рассказал о переговорах со многими мировыми лидерами.

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Зеленский рассказал о переговорах с главами государств

Глава государства отметил, что Украина круглосуточно борется, в том числе – и на дипломатическом фронте.

Легче сказать, с кем из мировых лидеров я сегодня не говорил. Разговоры продолжаются. Я говорил с Макроном, Шольцем, Рютте, фон дер Ляйен, Байденом,

– сообщил Зеленский.

Он добавил, что очертил мировым лидерам, какого еще ответа на агрессию России от Запада ожидают украинцы. Президент подчеркнул, что договорился о новой помощи для государства. Он поблагодарил всех партнеров, а отдельно – Байдена.

Также Зеленский выразил благодарность грузинскому народу, который вышел на улицы в поддержку Украины.

Новое обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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