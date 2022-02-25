Український президент записав нове звернення, повідомляє 24 канал. Він розповів про перемовини з багатьма світовими лідерами.

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Зеленський розповів про перемовини з главами держав

Глава держави зазначив, що Україна цілодобово бореться, зокрема й на дипломатичному фронті.

Легше сказати, з ким зі світових лідерів я сьогодні не говорив. Розмови продовжуються. Я говорив з Макроном, Шольцем, Рютте, фон дер Ляєн, Байденом,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що окреслив світовим лідерам, якої ще відповіді на агресію Росії від Заходу очікують українці. Президент наголосив, що домовився про нову допомогу для держави. Він подякував усім партнерам, а окремо – Байдену.

Також Зеленський висловив подяку грузинському народу, який вийшов на вулиці в підтримку України.

Нове звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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