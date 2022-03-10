Макрон и Шольц позвонили Путину с требованием немедленно прекратить огонь

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в четверг, 10 марта, позвонили по телефону Владимиру Путину. Европейские лидеры потребовали, чтобы Россия немедленно прекратила огонь.

Детали раскрыл представитель германского правительства Штеффен Гебестрейт. Он подчеркнул, что Макрон и Шольц призвали президента страны-оккупанта к срочным переговорам.

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Макрон и Шольц настаивали на том, что любое решение этого кризиса должно происходить путем переговоров,

– заявил Гебестрейт.

В Кремле информацию о разговоре подтвердили. Однако трусливо избежали каких-либо деталей.

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