Учитывая такие высказывания, можно предположить, что президент Франции ведет некую "игру". Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что она может быть выгодной для Украины, Франции, или для обоих государств.

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Макрон стал более радикальным

Сейчас можно только догадываться, что на самом деле думает французский президент. Но точно известно, что его риторика изменилась.

Он явно изменился. Мы можем констатировать радикальное изменение его поведения, месседжей и вообще всего, что он делает,

– отметил политолог.

Сейчас остается вопросом, приведет ли все это к росту помощи Украине. Потому что мы слышим только слова, а на действия еще стоит подождать. Однако перераспределение сил в этой войне действительно может произойти и оно точно будет не в пользу России.

Что означают заявления Макрона о США

В одном из своих выступлений Макрон вспомнил о США. Он сказал, что Вашингтон не сможет иметь влияния в мире, если прекратит помогать Украине. Однако, по словам Давидюка, такие высказывания больше похожи на политическую манипуляцию. Еще перед Макроном об этом уже говорили другие западные политики.

В Европе понимают, что промедление с выделением небольшой для США суммы – является попыткой манипуляций и шантажа. Поэтому все лидеры призывают как можно быстрее помочь Украине.

Сейчас Макрон непублично "выбивает" деньги у Олафа Шольца. Все хотят взять деньги у тех, у кого они сейчас есть, потому что понимают, что Россия скоро будет нападать. Она точно пойдет дальше,

– сказал политолог.

Западные издания даже писали о 2026 году. Поэтому сейчас очень важно объединиться, собрать деньги и показать Путину, что он не является главным на континенте. Для Украины это прекрасная возможность, ведь западные лидеры борются за нашу помощь. Поэтому Макрон взял правильное направление, но теперь его надо реализовать.

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