Секретарь СНБО отметил, что на всех встречах с иностранными партнерами он объяснял очень простую вещь: что украинцы и россияне разные и ничего общего не имеют.

К теме Макрон заявил, что термин "геноцид" в отношении войны привел бы к "словесной эскалации"

Макрон может "заигрывать" из-за выборов

Данилов в очередной раз объяснил, у нас другой язык, культура, поведение.

Господин Макрон – такой же, как и остальные россияне... Ну какого черта я должен иметь такого брата? Зачем он мне нужен? Братья же не убивают,

– добавил политик.

Он предположил, что Макрон может "заигрывать" из-за своих выборов. Однако Данилов отметил, что это большая ошибка, когда "большие политики" начинают нас объединять.

Обратите внимание! Во Франции 10 апреля прошел первый тур президентских выборов. По его результатам, во втором туре встретятся Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Что наговорил Макрон

Накануне президент Франции отказался называть зверства россиян в Украине геноцидом. Он признал, что Россия совершает беспрецедентные в Европе военные преступления, но все равно сказал, что украинцы и россияне якобы братья.

После такого заявления президент Владимир Зеленский намерен поговорить с Макроном.

Смотрите также – Макрон объяснил, почему так часто звонит по телефону Путину: