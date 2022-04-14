Секретарь СНБО отметил, что на всех встречах с иностранными партнерами он объяснял очень простую вещь: что украинцы и россияне разные и ничего общего не имеют.
К теме Макрон заявил, что термин "геноцид" в отношении войны привел бы к "словесной эскалации"
Макрон может "заигрывать" из-за выборов
Данилов в очередной раз объяснил, у нас другой язык, культура, поведение.
Господин Макрон – такой же, как и остальные россияне... Ну какого черта я должен иметь такого брата? Зачем он мне нужен? Братья же не убивают,
– добавил политик.
Он предположил, что Макрон может "заигрывать" из-за своих выборов. Однако Данилов отметил, что это большая ошибка, когда "большие политики" начинают нас объединять.
Что наговорил Макрон
Накануне президент Франции отказался называть зверства россиян в Украине геноцидом. Он признал, что Россия совершает беспрецедентные в Европе военные преступления, но все равно сказал, что украинцы и россияне якобы братья.
После такого заявления президент Владимир Зеленский намерен поговорить с Макроном.