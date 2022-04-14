Секретар РНБО наголосив, що на всіх зустрічах з іноземними партнерами він пояснював дуже просту річ: що українці та росіяни – різні і нічого спільного не мають.
До теми Макрон заявив, що термін "геноцид" щодо війни призвів би до "словесної ескалації"
Макрон може "загравати" через вибори
Данілов вкотре пояснив, у нас інша мова, культура, поведінка.
Пан Макрон – такий самий, як і решта росіян...Ну якого біса я маю мати такого брата? Нащо він мені потрібен? Брати ж не вбивають,
– додав політик.
Він припустив, що Макрон може "загравати" через свої вибори. Однак Данілов зазначив, що це велика помилка, коли "великі політики" починають нас єднати.
Що наговорив Макрон
Напередодні президент Франції відмовився називати звірства росіян в Україні геноцидом. Він визнав, що Росія коїть безпрецедентні в Європі воєнні злочини, але все одно сказав, що українці та росіяни, мовляв, – брати.
Після такої заяви президент Володимир Зеленський має намір поговорити з Макроном.