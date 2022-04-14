Секретар РНБО наголосив, що на всіх зустрічах з іноземними партнерами він пояснював дуже просту річ: що українці та росіяни – різні і нічого спільного не мають.

До теми Макрон заявив, що термін "геноцид" щодо війни призвів би до "словесної ескалації"

Макрон може "загравати" через вибори

Данілов вкотре пояснив, у нас інша мова, культура, поведінка.

Пан Макрон – такий самий, як і решта росіян...Ну якого біса я маю мати такого брата? Нащо він мені потрібен? Брати ж не вбивають,

– додав політик.

Він припустив, що Макрон може "загравати" через свої вибори. Однак Данілов зазначив, що це велика помилка, коли "великі політики" починають нас єднати.

Зверніть увагу! У Франції 10 квітня відбувся перший тур президентських виборів. За його результатами, у другому турі зустрінуться Еммануель Макрон та Марін Ле Пен.

Що наговорив Макрон

Напередодні президент Франції відмовився називати звірства росіян в Україні геноцидом. Він визнав, що Росія коїть безпрецедентні в Європі воєнні злочини, але все одно сказав, що українці та росіяни, мовляв, – брати.

Після такої заяви президент Володимир Зеленський має намір поговорити з Макроном.

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