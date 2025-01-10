Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

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Макрон встретился со Стармером

Встреча Стармера и Макрона состоялась в доме Чекерз – здания 16-го века. Он расположен в 60 километрах от Лондона, и уже более, чем 100 лет используется как загородная резиденция британских премьер-министров.

Стармер на своей странице в соцсети Х (ранее твитер) показал кадры встречи с президентом Франции.

"Эта новая двусторонняя встреча была сосредоточена на международных целях, Украине, Ближнем и Среднем Востоке, укреплении отношений между Соединенным Королевством и Евросоюзом, а также углублении отношений, объединяющих Францию и Британию, в контексте предстоящего франко-британского саммита, что планируется на лето", – отметила французская сторона.

В коммюнике указали, что именно ситуация в Украине была "в центре разговора".

"Оба лидера подтвердили стремление тесно координировать действия с целью поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Они подчеркнули важность продолжения поставок оружия, необходимого для защиты территорий Украины, и гарантирования длительной финансовой поддержки для Украины после 2025 года. Также они подчеркнули важность предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы защитить ее от новой агрессии", – добавили в Елисейском дворце.