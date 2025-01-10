Поэтому у Трампа будут меняться подходы к формулировке, как строить победу Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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"Для США не желательно, чтобы Китай продемонстрировал всему миру, что он может победить Штаты даже на поле боя в Украине. Итак, будут меняться подходы к формулировке того, как эта победа будет строиться", – предположил он.

Аргумент в пользу Макрона

Иван Ус считает, что даже если встреча Трампа и Владимира Путина состоится, то США будут разговаривать с позиции силы. Например, Штаты предупредят Россию, что ее ожидают еще большие экономические проблемы, если она не выполнит определенные условия.

Заявления Трампа о прежде всего Гренландии, а также Канаде, Панамском канале могут быть провокационной стимуляцией Европы больше заниматься собственной обороной. Одним из обвинений республиканца в адрес НАТО было то, что не все страны Альянса придерживаются требования 2% ВВП на сферу обороны, что Европа перекладывает функцию обеспечения собственной безопасности на США.

Это может быть аргументом в пользу президента Франции Эммануэля Макрона, который постоянно заявляет, что должны быть европейские военные силы. Партнеры по ЕС могут говорить, что "США нас защищает".

Здесь Макрон будет говорить: "Нет, видите, какие США делают заявления, чуть ли не силой хотят забрать Гренландию у ЕС. Мы же не можем этого допустить. Поэтому нужно думать над увеличением обороноспособности Европы, Европейского Союза". Это также будет помогать Украине,

– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Когда европейские страны будут спрашивать, зачем производить больше вооружения, ответ будет простым: пока предоставлять Украине, чтобы таким образом обезопасить себя от войны с Россией, которая может быть в случае поражения украинцев. Если будет увеличение производства оружия, то Европе будет значительно легче достичь победы Украины. Самое главное для европейцев – недопущение войны с Россией на их территории.