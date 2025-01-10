Тому у Трампа будуть змінюватись підходи щодо формулювання, як будувати перемогу України. Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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"Для США не бажано, щоб Китай продемонстрував всьому світові, що він може перемогти Штати навіть на полі бою в Україні. Отже, будуть змінюватись підходи щодо формулювання того, як ця перемога буде будуватись", – припустив він.

Аргумент на користь Макрона

Іван Ус вважає, що навіть якщо зустріч Трампа та Владіміра Путіна відбудеться, то США розмовлятимуть з позиції сили. Наприклад, Штати попередять Росію, що її очікують ще більші економічні проблеми, якщо вона не виконає певні умови.

Заяви Трампа про насамперед Гренландію, а також Канаду, Панамський канал можуть бути провокаційною стимуляцією Європи більше займатись власною обороною. Одним зі звинувачень республіканця на адресу НАТО було те, що не всі країни Альянсу дотримуються вимоги 2% ВВП на сферу оборони, що Європа перекладає функцію забезпечення власної безпеки на США.

Це може бути аргументом на користь президента Франції Еммануеля Макрона, який постійно заявляє, що повинні бути європейські військові сили. Партнери по ЄС можуть казати, що "США нас захищає".

Тут Макрон буде казати: "Ні, бачите, які США роблять заяви, мало не силою хочуть забрати Гренландію у ЄС. Ми ж не можемо цього допустити. Тому потрібно думати над збільшенням обороноздатності Європи, Європейського Союзу". Це також буде допомагати Україні,

– сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Коли європейські країни будуть запитувати, навіщо виготовляти більше озброєння, відповідь буде простою: поки що надавати Україні, щоб у такий спосіб убезпечувати себе від війни з Росією, яка може бути у разі поразки українців. Якщо буде збільшення виробництва зброї, то Європі буде значно легше досягти перемоги України. Найголовніше для європейців – недопущення війни з Росією на їхній території.