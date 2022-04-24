Макрон выигрывает президентские выборы во Франции – данные экзит-поллов

Действующий лидер Франции Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах. Макрону удается опередить лидера ультраправых Марин Ле Пен.

Макрон получает более 50%

Во втором туре президентских выборов во Франции Макрон получает не менее 58,5%. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов сразу нескольких французских социологических служб.

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Ле Пен удалось набрать на президентских выборах около 42%. Разрыв между Макроном и Ле Пен составляет примерно 16%.

Данные экзит-поллов

IPSOS: Макрон – 58,2%, Ле Пен – 41,8%;

IFOP: Макрон – 58%, Ле Пен – 42%;

Elabe: Макрон – 57,6%, Ле Пен – 42,4%.



Макрон выигрывает выборы во Франции / скриншот

Макрону предсказывали легкую победу

В первом туре президентских выборов Макрон одержал победу, набрав более 27,6% голосов избирателей. В то же время Марин Ле Пен – более 23,41%, что больше для нее, чем в 2017 году.

Однако результаты опроса перед выборами предсказывали Макрону легкую победу.

Действующий президент Франции может переизбраться на второй срок впервые после лидера Франции Жака Ширака (с 1995 до 2007 года).

Двум предшественникам Макрона, Николя Саркози и Франсуа Олланду не удалось переизбраться.

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