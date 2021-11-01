Да, у Макрона спросили, думает ли он, что Моррисон обманул его по поводу создания нового альянса. Президент Франции ответил, что "не думает, а знает это".
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Однако Макрон заверил, что уважает Австралию и ее народ.
Когда вы уважаете, вы должны заодно и вести себя в соответствии с этими ценностями,
– отметил политик.
Что известно о скандале из-за AUKUS
Осенью 2021 года США, Великобритания и Австралия основали трехсторонний блок безопасности AUKUS. Об этом заявили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон.
Австралия решила расторгнуть заключенный контракт с Францией на поставку подлодок. Канберра предпочла американские атомные субмарины.
Такое решение обошлось Франции в 66 миллиардов евро. В ответ страна отозвала своих послов из США и Австралии.
Кстати, Байден заявил, что соглашение AUKUS было бестактным. Президент США извинился перед Макроном.