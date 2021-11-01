Так, у Макрона запитали, чи думає він, що Моррісон обдурив його щодо створення нового альянсу. Президент Франції відповів, що "не думає, а знає це".

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Однак Макрон запевнив, що поважає Австралію та її народ.

Коли ви поважаєте, ви маєте заодно і поводитися відповідно до цих цінностей,
– зазначив політик.

Що відомо про скандал через AUKUS

Восени 2021 року США, Велика Британія та Австралія заснували тристоронній безпековий блок AUKUS. Про це заявили президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Австралії Скотт Моррісон.

Відтак Австралія вирішила розірвати укладений контракт з Францією на постачання підводних човнів. Канберра віддала перевагу американським атомним субмаринам.

Таке рішення коштувало Франції 66 мільярдів євро. У відповідь країна відкликала своїх послів зі США та Австралії.

До речі, Байден заявив, що угода AUKUS була безтактною. Президент США перепросив у Макрона.