Так, у Макрона запитали, чи думає він, що Моррісон обдурив його щодо створення нового альянсу. Президент Франції відповів, що "не думає, а знає це".
До теми Байден перепросив у Макрона за договір з Австралією про підводні човни
Однак Макрон запевнив, що поважає Австралію та її народ.
Коли ви поважаєте, ви маєте заодно і поводитися відповідно до цих цінностей,
– зазначив політик.
Що відомо про скандал через AUKUS
Восени 2021 року США, Велика Британія та Австралія заснували тристоронній безпековий блок AUKUS. Про це заявили президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Австралії Скотт Моррісон.
Відтак Австралія вирішила розірвати укладений контракт з Францією на постачання підводних човнів. Канберра віддала перевагу американським атомним субмаринам.
Таке рішення коштувало Франції 66 мільярдів євро. У відповідь країна відкликала своїх послів зі США та Австралії.
До речі, Байден заявив, що угода AUKUS була безтактною. Президент США перепросив у Макрона.