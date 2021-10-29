Через підписання оборонної угоди AUKUS Франція втратила контракт на виробництво підводних човнів для Австралії. Під час зустрічі у Римі Байден вирішив обговорити це питання з французьким колегою.

Зауважте Друзі часом роблять помилки, – ЄС про скандал з підводними човнами

Це було зроблено не дуже пристойно. У мене склалося враження, що Франції повідомили задовго до того, що угода (щодо підводних човнів – 24 канал) не буде здійснена,
– наголосив Байден.

Макрон також заявив, що "ми разом з'ясували те, що нам потрібно було прояснити".

Скандал через AUKUS: головне

  • Восени 2021 року США, Велика Британія та Австралія оголосили про заснування тристороннього безпекового блоку AUKUS.
  • Про ініціативу оголосили президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Австралії Скотт Моррісон.
  • Відповідно до угоди, Австралія отримає 8 підводних човнів.
  • Як наслідок, Австралія вирішила розірвати укладений контракт з Францією на постачання субмарин. Таке рішення коштувало Франції 56 мільярдів євро.
  • У відповідь країна відкликала своїх послів зі Штатів та Австралії.