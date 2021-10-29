Через підписання оборонної угоди AUKUS Франція втратила контракт на виробництво підводних човнів для Австралії. Під час зустрічі у Римі Байден вирішив обговорити це питання з французьким колегою.

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Це було зроблено не дуже пристойно. У мене склалося враження, що Франції повідомили задовго до того, що угода (щодо підводних човнів – 24 канал) не буде здійснена,

– наголосив Байден.

Макрон також заявив, що "ми разом з'ясували те, що нам потрібно було прояснити".

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