Через підписання оборонної угоди AUKUS Франція втратила контракт на виробництво підводних човнів для Австралії. Під час зустрічі у Римі Байден вирішив обговорити це питання з французьким колегою.
Зауважте Друзі часом роблять помилки, – ЄС про скандал з підводними човнами
Це було зроблено не дуже пристойно. У мене склалося враження, що Франції повідомили задовго до того, що угода (щодо підводних човнів – 24 канал) не буде здійснена,
– наголосив Байден.
Макрон також заявив, що "ми разом з'ясували те, що нам потрібно було прояснити".
Скандал через AUKUS: головне
- Восени 2021 року США, Велика Британія та Австралія оголосили про заснування тристороннього безпекового блоку AUKUS.
- Про ініціативу оголосили президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Австралії Скотт Моррісон.
- Відповідно до угоди, Австралія отримає 8 підводних човнів.
- Як наслідок, Австралія вирішила розірвати укладений контракт з Францією на постачання субмарин. Таке рішення коштувало Франції 56 мільярдів євро.
- У відповідь країна відкликала своїх послів зі Штатів та Австралії.