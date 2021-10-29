Из-за подписания оборонного соглашения AUKUS Франция потеряла контракт на производство подлодок для Австралии. В ходе встречи в Риме Байден решил обсудить этот вопрос с французским коллегой.

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Это было сделано не слишком прилично. У меня создалось впечатление, что Франции сообщили задолго до того, что соглашение (по подлодкам – 24 канал) не будет заключено,

– подчеркнул Байден.

Макрон также заявил, что "мы вместе выяснили, что нам нужно было прояснить".

Скандал через AUKUS: главное