Макрон заявил о ликвидации лидера "ИГИЛ" в Большой Сахаре

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военные убили террориста Аднана Абу Валида аль-Сахрави. Он был лидером "ИГИЛ" в Большой Сахаре.

Макрон называет это чрезвычайно большим успехом в борьбе с терроризмом в африканском регионе Сахель.

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Детали сделки засекречены

Эммануэль Макрон не сказал при каких обстоятельствах и где именно французским военным удалось уничтожить террориста.

Известно, что аль-Сахрави был давним врагом Франции. Например, в августе 2020 года по его личному приказу убили 6 французских благотворителей и их водителя из Нигера.

Боевики под руководством аль-Сахрави действовали на территории бывших французских колоний – Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Борьба Франции с терроризмом

В июле 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция вдвое сократит численность своих военных в Сахеле. То есть там останутся 2 500 человек.

Всех военных переведут на юг Мали, где они и дальше будут продолжать борьбу с терроризмом.

Вывод половины войск планируется завершить до конца 2021 года.

Текст публикации Макрона

Аднан Абу Валид аль-Сахрави, лидер террористической группы "Исламское государство" в Большой Сахаре, был нейтрализован французскими силами. Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле.