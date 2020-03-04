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      Макрон больше никому не подает руки – боится коронавируса

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      Из-за опасений коронавируса президент Франции Эммануэль Макрон отказался от рукопожатий. Еще ж и более – для него разработают специальный протокол поведения с учетом всех необходимых мер антивирусной безопасности.

      Президент Франции Эммануэль Макрон 3 марта посетил Оперативный центр МОЗ страны. Там с экспертами и руководителями региональных представительств министерства говорили о ситуации с распространением коронавируса Covid-19 в стране. Об этом рассказали в издании Paris Match

      Тем временем в Украине:  Жену больного на коронавирус в Черновцах отправили на обсервацию

      Макрон отметил, что сейчас Франция в борьбе с вирусом вступает в фазу, которая "продлится недели или даже месяцы". Но несмотря на это президент уверен, что страна мобилизовалась вовремя и готова к этой борьбе.

      После окончания официальной части мероприятия Макрон вышел к журналистам и с улыбкой заметил: "Я больше не пожимаю руки... Это так странно". 

      По информации издания, для руководителя Франции разрабатывают специальный протокол поведения с учетом всех необходимых мер безопасности по защите от нового коронавируса.

      Ситуация с коронавирусом во Франции не столь сложна, как в Италии, однако известно уже о более двухсот больных и четырех умерших.

      Интересно, что лишь накануне, 2 марта, в Германии министр внутренних дел Хорст Зеехофер отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель. Мол, надо защищаться от коронавируса.

      Смотрите видео, как министр отказался пожимать руку Меркель:

      По состоянию на 2 марта по данным Минздрава от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 117 человек. Общее количество инфицированных – 90 937 человек по всему миру.

      Кричат и бунтуют: начались протесты под подъездом женщины, муж которой заболел коронавирусом
      3 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Эммануэль Макрон Новости Франции Здоровье Коронавирус Covid-19
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