Макрон більше нікому не тиснутиме руки – боїться коронавірусу

Через побоювання коронавірусу президент Франції Еммануель Макрон відмовився від рукостискань. Ще ж і надто – для нього розроблять спеціальний протокол поведінки з урахуванням усіх необхідних заходів антивірусної безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон 3 березня відвідав Оперативний центр МОЗ країни. Там з експертами та керівниками регіональних представництв міністерства говорили про ситуацію з поширенням коронавірусу Covid-19 у країні. Про це розповіли у виданні Paris Match.

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Макрон зазначив, що зараз Франція у боротьбі з вірусом вступає у фазу, яка "триватиме тижні або й місяці". Та попри це президент певен, що країна мобілізувалася вчасно та готова до цієї боротьби.

Після закінчення офіційної частини заходу Макрон вийшов до журналістів та з усмішкою зауважив: "Я більше не потискаю руки… Це так дивно".

За інформацією видання, для керівника Франції розробляють спеціальний протокол поведінки з урахуванням усіх необхідних заходів безпеки щодо захисту від нового коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом у Франції не настільки складна, як в Італії, однак відомо вже про понад дві сотні хворих та чотирьох померлих.

Цікаво, що лише у переддень, 2 березня, у Німеччині міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер відмовився від рукостискання з канцлеркою Ангелою Меркель. Мовляв, треба захищатися від коронавірусу.

Дивіться відео, як міністр відмовився потискати руку Меркель:

Станом на 2 березня за даними МОЗ від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 117 людей. Загальна кількість інфікованих – 90 937 людей по всьому світу.