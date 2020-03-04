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      Макрон більше нікому не тиснутиме руки – боїться коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Раніше Макрон тиснув руки іншим лідерам, однак тепер відмовляється / france24.com

      Через побоювання коронавірусу президент Франції Еммануель Макрон відмовився від рукостискань. Ще ж і надто – для нього розроблять спеціальний протокол поведінки з урахуванням усіх необхідних заходів антивірусної безпеки.

      Президент Франції Еммануель Макрон 3 березня відвідав Оперативний центр МОЗ країни. Там з експертами та керівниками регіональних представництв міністерства говорили про ситуацію з поширенням коронавірусу Covid-19 у країні. Про це розповіли у виданні Paris Match

      Тим часом в Україні: Дружину хворого на коронавірус у Чернівцях відправили на обсервацію

      Макрон зазначив, що зараз Франція у боротьбі з вірусом вступає у фазу, яка "триватиме тижні або й місяці". Та попри це президент певен, що країна мобілізувалася вчасно та готова до цієї боротьби.

      Після закінчення офіційної частини заходу Макрон вийшов до журналістів та з усмішкою зауважив: "Я більше не потискаю руки… Це так дивно". 

      За інформацією видання, для керівника Франції розробляють спеціальний протокол поведінки з урахуванням усіх необхідних заходів безпеки щодо захисту від нового коронавірусу.

      Ситуація з коронавірусом у Франції не настільки складна, як в Італії, однак відомо вже про понад дві сотні хворих та чотирьох померлих. 

      Цікаво, що лише у переддень, 2 березня, у Німеччині міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер відмовився від рукостискання з канцлеркою Ангелою Меркель. Мовляв, треба захищатися від коронавірусу.

      Дивіться відео, як міністр відмовився потискати руку Меркель:

      Станом на 2 березня за даними МОЗ від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 117 людей. Загальна кількість інфікованих – 90 937 людей по всьому світу.

      Чому болить горло: шість причин
      3 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Еммануель Макрон Новини Франції Здоров'я Коронавірус Covid-19
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