Макрон будет говорить с Путиным об Украине, – Reuters

В России перед началом финала Чемпионата мира по футболу президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Французский президент намерен обсудить вопрос Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Франции.

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"Источник в Елисейском дворце заявил, что ситуация в Украине не достаточно прогрессировала для того, чтобы Макрон пригласил Путина на саммит "Большой семерки" на юге Франции летом 2019 года", – пишет издание.

Напомним, после саммита "Большой семерки", который состоялся в Канаде, Макрон заявил, что он хотел бы пригласить Путина на следующий саммит. Однако это будет зависеть от того, как Россия будет выполнять Минские договоренности для урегулирования ситуации в Украине.

Ранее в администрации французского президента подтвердили, что он будет присутствовать на стадионе "Лужники" во время финала ЧМ. Вместе с ним приедет и его жена Брижит Макрон. В финале Чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии, а Англия и Бельгия сразятся в матче за третье место.