Макрон встретится с Путиным во время финала ЧМ-2018 в России, – Le Figaro
Эммануэль Макрон приедет в Москву на финальный матч Чемпионата мира по футболу, в котором будет участвовать команда Франции.
Об этом сообщает Le Figaro.
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В администрации французского президента подтвердили, что он будет присутствовать на стадионе "Лужники" во время финала ЧМ. Вместе с ним приедет и его жена Брижит Макрон.
В Елисейском дворце также отметили, что Эммануэль Макрон воспользуется этой поездкой, чтобы провести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Российский президент будет присутствовать во время матча на той же трибуне, что и Макрон, говорится в статье.
Во вторник, 10 июля, на полуфинальном матче между Бельгией и Францией, где Макрон тоже присутствовал, двум лидерам не удалось увидеться, но они договорились о новой встрече во время короткого телефонного разговора, отмечает издание.
Напомним, Франция минимально обыграла Бельгию, попав в финал Чемпионата мира.