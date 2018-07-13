Макрон зустрінеться з Путіним під час фіналу ЧС-2018 в Росії, – Le Figaro

Еммануель Макрон приїде в Москву на фінальний матч Чемпіонату світу з футболу, в якому буде брати участь команда Франції.

Про це повідомляє Le Figaro.

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В адміністрації французького президента підтвердили, що він буде присутній на стадіоні "Лужники" під час фіналу ЧС. Разом з ним приїде і його дружина Бріжит Макрон.

В Єлисейському палаці також відзначили, що Еммануель Макрон скористається цією поїздкою, щоб провести переговори з главою Кремля Володимиром Путіним. Російський президент буде присутній під час матчу на тій же трибуні, що і Макрон, йдеться у статті.

У вівторок, 10 липня, на півфінальному матчі між Бельгією та Францією, де Макрон теж був присутнім, двом лідерам не вдалося побачитися, але вони домовилися про нову зустріч під час короткої телефонної розмови, зазначає видання.

Нагадаємо, Франція мінімально обіграла Бельгію, потрапивши у фінал Чемпіонату світу.