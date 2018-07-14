Макрон буде говорити з Путіним про Україну, – Reuters

У Росії перед початком фіналу Чемпіонату світу з футболу президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі. Французький президент має намір обговорити питання України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в адміністрації президента Франції.

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"Джерело в Єлисейському палаці заявило, що ситуація в Україні не достатньо прогресувала для того, щоб Макрон запросив Путіна на саміт "Великої сімки" на півдні Франції влітку 2019 року", – пише видання.

Нагадаємо, після саміту "Великої сімки", який відбувся у Канаді, Макрон заявив, що він хотів би запросити Путіна на наступний саміт. Проте це буде залежати від того, як Росія виконуватиме Мінські домовленості для врегулювання ситуації в України.

Раніше в адміністрації французького президента підтвердили, що він буде присутній на стадіоні "Лужники" під час фіналу ЧС. Разом з ним приїде і його дружина Бріжит Макрон. У фіналі Чемпіонату світу зіграють збірні Франції та Хорватії, а Англія і Бельгія битимуться в матчі за третє місце.