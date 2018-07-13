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Віда пояснив, чому записав відео з гаслом "Слава Україні"

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Домагой Віда
Домагой Віда / rsport.ria.ru

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда розповів, чому вирішив записати резонансне відео зі словами "Слава Україні!".

Про це повідомляє Sport24.

Читайте також: "Слава Україні" на ЧС-2018 у Росії: футболіст Віда вибачився перед росіянами

Футболіст наголосив, що таким чином хотів подякувати всім людям з України, які стали йому дорогими за час його виступів за Динамо, і які підтримують його на цьому чемпіонаті.

Я відіграв п'ять років в Україні та хочу ще раз висловити подяку цим людям. Вони завжди підтримують мене. Але багато хто забуває, що деякі речі іноді невірно тлумачаться. Я визнаю свою помилку. Ще раз хочу вибачитися перед усім російським народом,
– сказав Віда.

Він також додав, що більше не буде записувати ніяких відео, навіть в разі перемоги. 

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

 

Теги: Новини політики Новини України Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами Хорватія Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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