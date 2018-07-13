Вида объяснил, почему записал видео с лозунгом "Слава Украине"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида рассказал, почему решил записать резонансное видео со словами "Слава Украине!".

Об этом сообщает Sport24.

Читайте также: "Слава Украине" на ЧМ-2018 в России: футболист Вида извинился перед россиянами

Футболист отметил, что таким образом хотел поблагодарить этих людей из Украины, которые стали ему дорогими за время его выступлений за Динамо, и которые поддерживают его на этом чемпионате.

Я отыграл пять лет в Украине и хочу еще раз выразить благодарность этим людям. Они всегда поддерживают меня. Но многие забывают, что некоторые вещи иногда неверно толкуются. Я признаю свою ошибку. Еще раз хочу извиниться перед всем российским народом,

– сказал Вида.

Он также добавил, что больше не будет записывать никаких видео, даже в случае победы.

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". После этого ФИФА вынесло предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все таки оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".