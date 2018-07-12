"Слава Украине" на ЧМ-2018 в России: футболист Вида извинился перед россиянами

Защитник хорватской сборной Домагой Вида, который после матча с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 воскликнул "Слава Украине!", извинился за это перед россиянами.

Соответствующее видео выложил телеканал "Россия 24" в YouTube.

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Журналист поинтересовался у футболиста, не смутило ли его, что "кто-то свистел на трибунах" во время полуфинального матча Хорватии против Англии.

Нет. Я знаю, что сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках,

– заявил Вида и пожал руку интервьюеру.

Видео российского пропагандистского телеканала "Россия 24"