"Слава Україні" на ЧС-2018 у Росії: футболіст Віда вибачився перед росіянами

Захисник хорватської збірної Домагой Віда, який після матчу з Росією у чвертьфіналі ЧС-2018 вигукнув "Слава Україні!", вибачився за це перед росіянами.

Відповідне відео виклав телеканал "Росія 24" в YouTube.

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Журналіст поцікавився у футболіста, чи не збентежило його, що "хтось свистів на трибунах" під час півфінального матчу Хорватії проти Англії.

Ні. Я знаю, що зробив помилку. Я хочу ще раз вибачитися перед російськими людьми. Вибачте, це життя. Треба вчитися на помилках,

– заявив Віда і потис руку інтерв'юеру.

Відео російського пропагандистського телеканалу "Росія 24"