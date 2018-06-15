Макрон нашел неожиданную выгоду для Франции в выходе Великобритании из ЕС

Президент Франции выступает за то, чтобы после выхода Великобритании из ЕС сделать французский основным языком Евросоюза.

Об этом пишет авторитетное издание The Wall Street Journal.

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В материале упоминаются слова Макрона за март 2018 года о том, что доминирование английского в евроблоке больше не будет обязательным.

Английский язык, вероятно, никогда ранее не был так представлен в Брюсселе, как во время переговоров о Brexit. Однако это доминирование не является обязательным,

– говорил тогда Макрон.

В то же время, как отмечает издание, отказ ЕС от английского, как официального языка союза, – крайне сложная задача.

На сегодня в 27 странах ЕС говорят на 24 официальных языках. При этом более 80% учащихся в начальных школах и 95% в средних школах ЕС изучают английский язык как первый иностранный.

Английский остается официальным языком для 12,8% из 511 миллионов жителей ЕС. Однако после выхода Британии из блока английский останется лишь вторым официальным языком в двух странах – Ирландия и Мальта.

Правда, примерно 81% всех документов в ЕС составлены на английском языке, в то время как на французском – только 5%, а немецком – 2%. Авторы статьи подсчитали, что лишь 2,8% чиновников Евросоюза являются британцами.

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает, что французский язык должен получить доступ к ряду новых возможностей в рамках ЕС. По его словам, в аппарате ЕС появятся дополнительные курсы французского для чиновников и также будет расширена международная сеть французских школ.

В этом вопрос Макрона поддерживает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который является уроженцем Люксембурга. Во время официальных выступлений он периодически выступает то на французском, то на немецком.

В конце мая появилась информация, что Великобритания будет просить Европейский Союз о продлении переходного периода после Brexit до 2023 года.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, которые приняли участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, между тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.