13:05
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
30°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Макрон нашел неожиданную выгоду для Франции в выходе Великобритании из ЕС

49 Читати новину українською
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон / Facebook

Президент Франции выступает за то, чтобы после выхода Великобритании из ЕС сделать французский основным языком Евросоюза.

Об этом пишет авторитетное издание The Wall Street Journal.

Читайте также: Макрон сравнил разговор с Трампом с сосиской: лучше не знать, что внутри

В материале упоминаются слова Макрона за март 2018 года о том, что доминирование английского в евроблоке больше не будет обязательным.

Английский язык, вероятно, никогда ранее не был так представлен в Брюсселе, как во время переговоров о Brexit. Однако это доминирование не является обязательным,
– говорил тогда Макрон.

В то же время, как отмечает издание, отказ ЕС от английского, как официального языка союза, – крайне сложная задача.

На сегодня в 27 странах ЕС говорят на 24 официальных языках. При этом более 80% учащихся в начальных школах и 95% в средних школах ЕС изучают английский язык как первый иностранный.

Английский остается официальным языком для 12,8% из 511 миллионов жителей ЕС. Однако после выхода Британии из блока английский останется лишь вторым официальным языком в двух странах – Ирландия и Мальта.

Правда, примерно 81% всех документов в ЕС составлены на английском языке, в то время как на французском – только 5%, а немецком – 2%. Авторы статьи подсчитали, что лишь 2,8% чиновников Евросоюза являются британцами.

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает, что французский язык должен получить доступ к ряду новых возможностей в рамках ЕС. По его словам, в аппарате ЕС появятся дополнительные курсы французского для чиновников и также будет расширена международная сеть французских школ.

В этом вопрос Макрона поддерживает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который является уроженцем Люксембурга. Во время официальных выступлений он периодически выступает то на французском, то на немецком.

В конце мая появилась информация, что Великобритания будет просить Европейский Союз о продлении переходного периода после Brexit до 2023 года.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, которые приняли участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, между тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Теги: Новости политики Brexit Великобритания языковый вопрос Евросоюз Новости Франции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Год безвиза: сохранится ли статус-кво?
сегодня, 12:01 Год безвиза: сохранится ли статус-кво?
Наталія Лебідь 113
В Украине введут обязательное лицензирование врачей: основные изменения
сегодня, 11:55 В Украине введут обязательное лицензирование врачей: основные изменения
173
Как Россия тянет Крым не в будущее, а в прошлое
сегодня, 11:00 Как Россия тянет Крым не в будущее, а в прошлое
Павло Казарін 371
Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
сегодня, 10:00 Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
Сергій Лещенко 800
"Лифчик" Путина, фак Уильямса, антисекс и тюрьмы для иностранцев – футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 09:30 "Лифчик" Путина, фак Уильямса, антисекс и тюрьмы для иностранцев – футбольные курьезы ЧМ-2018
513
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук