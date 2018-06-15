Макрон знайшов несподівану вигоду для Франції у виході Великобританії з ЄС

Президент Франції виступає за те, щоб після виходу Великобританії з ЄС зробити французьку основною мовою Євросоюзу.

Про це пише авторитетне видання The Wall Street Journal.

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У матеріалі згадуються слова Макрона за березень 2019 року про те, що домінування англійської в євроблоці більше не буде обов’язковим.

Англійська мова, ймовірно, ніколи раніше не була так представлена в Брюсселі, як під час переговорів про Brexit. Однак це домінування не є обов'язковим,

– говорив тоді Макрон.

Водночас, як зазначає видання, відмова ЄС від англійської як офіційної мови союзу – вкрай складне завдання.

На сьогодні у 27 країнах ЄС говорять 24 офіційними мовами. При цьому понад 80% учнів в початкових школах і 95% в середніх школах ЄС вивчають англійську мову як першу іноземну.

Англійська залишається офіційною мовою для 12,8% з 511 мільйонів жителів ЄС. Однак після виходу Британії з блоку англійська залишиться лише другою офіційною мовою в двох країнах – Ірландія та Мальта.

Щоправда, приблизно 81% всіх документів в ЄС складені англійською мовою, в той час як французькою – тільки 5%, а німецькою – 2%. Автори статті підрахували, що лише 2,8% чиновників Євросоюзу є британцями.

Президент Франції Емманюель Макрон наполягає, що французька мова має здобути доступ до низки нових можливостей в рамках ЄС. За його словами, в апараті ЄС з'являться додаткові курси французької для чиновників і також буде розширена міжнародна мережа французьких шкіл.

В цьому питання Макрона підтримує голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який є уродженцем Люксембургу. Під час офіційних виступів він періодично виступає то французькою, то німецькою.

Наприкінці травня з’явилась інформація, що Великобританія проситиме Європейський Союз про продовження перехідного періоду після Brexit до 2023 року.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.