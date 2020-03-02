Макрон отменил запланированные поездки по Франции из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированные визиты из-за стремительного распространения коронавируса Covid-19.

Из-за вспышки коронавируса Макрон отменил важные встречи в центральном регионе и на юге страны, сообщает BFM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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Ранее Елисейский дворец сообщил график работы Эммануэля Макрона. Судя по графику, в среду президент Франции хотел наведаться в департамент Жер, что на юге страны. Известно, что Макрон там планировал ряд встреч, чтобы обсудить защиту культурного наследия и план борьбы с исламским сепаратизмом в стране.

Также он планировал в Лувре провести ужин с Советом представителей еврейских институтов Франции.

В тот же день администрация президента разослала журналистам новый график работы президента, в котором эти планы уже отсутствовали.

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больных, три тысячи из которых умерли. Впрочем, есть и хорошие новости – . В течение последней недели коронавирус стремительно распространяется по Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки среди европейских стран.

ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса к "очень высокому". Это самый высокий уровень риска в градации Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, в организации отмечают – глобальной пандемии нет.

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. Впрочем, за пределами страны коронавирусом заболели 5 украинцев – 1 человек уже успел выздороветь. МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.

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