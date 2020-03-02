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      Макрон отменил запланированные поездки по Франции из-за коронавируса

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      Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированные визиты из-за стремительного распространения коронавируса Covid-19.

      Из-за вспышки коронавируса Макрон отменил важные встречи в центральном регионе и на юге страны, сообщает BFM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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      Ранее Елисейский дворец сообщил график работы Эммануэля Макрона. Судя по графику, в среду президент Франции хотел наведаться в департамент Жер, что на юге страны. Известно, что Макрон там планировал ряд встреч, чтобы обсудить защиту культурного наследия и план борьбы с исламским сепаратизмом в стране.

      Также он планировал в Лувре провести ужин с Советом представителей еврейских институтов Франции.

      В тот же день администрация президента разослала журналистам новый график работы президента, в котором эти планы уже отсутствовали.

      По состоянию на 2 марта во Франции зафиксировали 140 случаев заражения китайским коронавирусом Covid-19 и 2 смерти. Пока выздоровели только 12 человек.

      Последние новости о коронавирусе:

      • По состоянию на 2 марта коронавирус подтвердили более чем в 89 тысяч больных, три тысячи из которых умерли. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 45 тысяч человек.
      • В течение последней недели коронавирус стремительно распространяется по Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки среди европейских стран.
      • ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса к "очень высокому". Это самый высокий уровень риска в градации Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, в организации отмечают – глобальной пандемии нет.
      • В Украине ни одного случая COVID-19 не обнаружили. Впрочем, за пределами страны коронавирусом заболели 5 украинцев – 1 человек уже успел выздороветь.
      • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.

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      Факти про коронавірус
      Что нужно знать о коронавирусе / 24 канал

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      Автор: Анастасия Кушпит
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Эммануэль Макрон Новости политики
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