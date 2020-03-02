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      Макрон скасував заплановані поїздки Францією через коронавірус

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      Емманюель Макрон скасував поїздки Францією / 24 канал

      Президент Франції Емманюель Макрон скасував заплановані візити через стрімке поширення коронавірусу Covid-19.

      Через спалах коронавірусу Макрон скасував важливі зустрічі в центральному регіоні та на півдні країни, повідомляє BFM з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

      До теми: Франція готова допомогти Греції захистити кордони від біженців із Сирії

      Раніше Єлисейський палац повідомив графік роботи Емманюеля Макрона. Судячи з графіку, у середу президент Франції хотів навідатися до департаменту Жер, що на півдні країни. Відомо, що Макрон там планував низку зустрічей, аби обговорити захист культурної спадщини та план боротьби з ісламським сепаратизмом у країні.

      Також він планував у Луврі провести вечерю з Радою представників єврейських інститутів Франції.

      Того ж дня адміністрація президента розіслала журналістам новий графік роботи президента, у якому ці плани вже були відсутні. 

      Станом на 2 березня, у Франції зафіксували 140 випадків зараження китайським коронавірусом Covid-19 й 2 смерті. Поки що одужали лише 12 людей. 

      Останні новини про коронавірус:

      • Станом на 2 березня коронавірус підтвердили у понад 89 тисяч хворих, три тисячі з яких померли. Втім, є і хороші новини – одужали понад 45 тисяч людей.
      • Впродовж останнього тижня коронавірус стрімко поширюється Європою. Нині Італія є епіцентром спалаху серед європейських країн.
      • ВООЗ підняла рівень загрози епідемії коронавіруса до "дуже високого". Це найвищий рівень ризику в градації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Втім, в організації наголошують – глобальної пандемії немає.
      • В Україні жодного випадку COVID-19 не виявили. Втім, поза межами країни на коронавірус захворіли 5 українців – 1 людина вже встигла одужати.
      • МЗС України радить утриматись від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах.

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      Факти про коронавірус
      Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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      Автор: Анастасія Кушпіт
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Еммануель Макрон Новини політики
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