Макрон раскрыл коварный план Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что президент России Владимир Путин хотел бы, чтобы Евросоюз распался.

Об этом Макрон рассказал в интервью шведскому телеканалу SVT, сообщает dt.ua.

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"Я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны вместе с Россией выстроить новую архитектуру безопасности – нам нужна подобная дискуссия вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина – демонтаж Евросоюза", – сказал он.

Макрон также дал понять, что намерен противодействовать его деструктивным намерениям.

Напомним, Франция прислала Путину приглашение на мероприятие по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, которое запланировано на ноябрь 2018 года.