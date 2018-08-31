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Почему от Макрона "повеяло оттепелью" в отношениях с Россией

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Макрон предложил включить Россию в систему европейской безопасности
Макрон предложил включить Россию в систему европейской безопасности / Фото из открытых источников

Президент Франции Эммануэль Макрон в Хельсинки высказался за "полное обновление" отношений между Россией и Европейским союзом в вопросах безопасности и обороны. Как отметил французский лидер во время своей совместной пресс-конференции с президентом Финляндии, его цель – "поддерживать стабильность в регионе после холодной войны".

Макрон выбрал для такого заявления "страну, которая находится в рискованной геополитической позиции". Кроме того, это одно из пяти государств Евросоюза, которые сохранили нейтралитет по отношению к НАТО, пишет Les Echos.

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Ранее Макрон и назвал два условия для сближения с Россией, напоминает автор статьи. Во-первых, по мнению президента Франции, ЕС необходимо создать собственную структуру безопасности и обороны, развивать ее стратегическую автономию, но в то же время она должна быть выстроена на основе практически автоматической общей солидарности, что похоже на оборонительный принцип НАТО: "нападение на одного члена как нападение на всех". Во-вторых, Россия для этого должна "дать сигналы" для решения конфликта в Донбассе.

Между тем ряд стран, в том числе Германия, Франция и Италия, уже пытаются смягчить свои отношения с Владимиром Путиным. Великобритания, которую французская газета называет единственной реальной военной силой в Европе кроме Франции, наоборот, усиливает политику противостояния РФ из-за дела об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Обеспокоены также Польша и три прибалтийские страны. К тому же Россия и сама проводит крупнейшие маневры, что для западных стран служит подтверждением ее стремления к крупномасштабным конфликтам,
– говорится в публикации.

Но главной причиной, которая толкает французского президента на то, чтобы укреплять европейскую безопасность и налаживать диалог с Москвой, является приход в Белый дом Дональда Трампа и его угрозы в адрес НАТО, считает автор материала.

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Теги: Новости политики Эммануэль Макрон Новости России Новости Франции Евросоюз НАТО
Источник: 24 Канал
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