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Макрон резко высказался о французах: соцсети взорвались негодованием

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Макрон в Дании назвал французов "галлами, которые противятся изменениям"
Макрон в Дании назвал французов "галлами, которые противятся изменениям" / Фото из открытых источников

Во время визита в Копенгаген президент Франции Эммануэль Макрон похвалил прогрессивную экономическую модель Дании, а французов назвал "галлами, которые сопротивляются изменениям".

Об этом сообщает ВВС.

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Эти лютеранские (датские) люди, которые пережили трансформации последних лет, точно не являются галлами, которые сопротивляются изменениям,
– заявил презиент Франции.

Слова президента на родине резко раскритиковали оппозиционные политики.

"Как всегда, он демонстрирует за рубежом презрение к французам. "Галлы" будут рады ответить на его высокомерие и презрение", – написала лидер французских ультраправых Марин Ле Пен.

"Судя по его наполненным глупостью словам, Макрон в Дании не только очень пренебрежительно относится к своим собственным людям, а и ничего не знает о галлах, которые были отличными изобретателями", – написал в Twitter левый французский депутат Алексис Корбьер.

Спорным, по мнению оппозиционеров, является отсылка к "галлам" – название, которое дали римляне тем, кто жил в регионе, который сейчас занимают Франция, Бельгия и Нидерланды.

Впоследствии президент Франции уточнил, что не имел в виду политические партии, когда говорил о галлах, которые оказывают сопротивление.

Я люблю Францию и французов, и я люблю во всех ее компонентах. Я люблю их, эти галльские племена, мне нравится то, кем мы есть,
– сказал он во время визита в Хельсинки.

Ранее Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о желании перестроить рынок труда Франции "в сторону скандинавской модели".

Напомним, Франция прислала Путину приглашение на мероприятия по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, которые запланированы на ноябрь 2018 года.

Теги: Новости политики Новости Франции Эммануэль Макрон
Источник: 24 Канал
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