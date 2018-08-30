Макрон резко высказался о французах: соцсети взорвались негодованием

Во время визита в Копенгаген президент Франции Эммануэль Макрон похвалил прогрессивную экономическую модель Дании, а французов назвал "галлами, которые сопротивляются изменениям".

Об этом сообщает ВВС.

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Эти лютеранские (датские) люди, которые пережили трансформации последних лет, точно не являются галлами, которые сопротивляются изменениям,

– заявил презиент Франции.

Слова президента на родине резко раскритиковали оппозиционные политики.

"Как всегда, он демонстрирует за рубежом презрение к французам. "Галлы" будут рады ответить на его высокомерие и презрение", – написала лидер французских ультраправых Марин Ле Пен.

Au Danemark, #Macron fustige le « Gaulois réfractaire au changement » : comme d’habitude, il méprise les Français depuis l’étranger !



Les « Gaulois » vont se faire un plaisir de répondre à son arrogance et à son mépris ! MLP https://t.co/kF9VAhZ9zs — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 29 серпня 2018 р.

"Судя по его наполненным глупостью словам, Макрон в Дании не только очень пренебрежительно относится к своим собственным людям, а и ничего не знает о галлах, которые были отличными изобретателями", – написал в Twitter левый французский депутат Алексис Корбьер.

Par ses propos d'une sottise confondante, #Macron au #Danemark est non seulement trés méprisant contre son propre peuple, mais aussi très ignorant sur les Gaulois qui étaient de formidables inventeurs https://t.co/WKeNWgazAo — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 29 серпня 2018 р.

Спорным, по мнению оппозиционеров, является отсылка к "галлам" – название, которое дали римляне тем, кто жил в регионе, который сейчас занимают Франция, Бельгия и Нидерланды.

Впоследствии президент Франции уточнил, что не имел в виду политические партии, когда говорил о галлах, которые оказывают сопротивление.

Я люблю Францию и французов, и я люблю во всех ее компонентах. Я люблю их, эти галльские племена, мне нравится то, кем мы есть,

– сказал он во время визита в Хельсинки.

Ранее Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о желании перестроить рынок труда Франции "в сторону скандинавской модели".

Напомним, Франция прислала Путину приглашение на мероприятия по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, которые запланированы на ноябрь 2018 года.