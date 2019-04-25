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      Макрон: Шенгенскую зону нужно уменьшить, она не работает

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      Президент Франции Макрон считает, что количество стран Шенгенской зоны следует уменьшить
      Президент Франции Макрон считает, что количество стран Шенгенской зоны следует уменьшить / AFP

      Шенгенскую зону нужно изменить, если нужно – даже уменьшить. Такую позицию высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

      Макрон озвучил свою позицию относительно Шенгенской зоны: ее, мол, необходимо изменить. Вплоть до уменьшения количества стран, которые входят в нее. Об этом сообщил Интерфакс.

      Напомним, 12 апреля Макрон встретился с Порошенко и Зеленским: для чего это французскому президенту – в материале 24 канала

      Что сказал Макрон о Шенгенской зоне

      "Нужно изменить Шенгенскую зону. Можно даже сделать так, чтобы она содержала меньше стран", – сказал французский лидер на пресс-конференции в четверг, 25 апреля. И добавил, что, по его мнению, в том состоянии, в каком она сейчас, Шенгенская зона "больше не работает".

      Какие страны нужно исключить из Шенгенской зоны

      По словам Макрона, исключить из зоны нужно те страны, которые отказываются принимать участие в распределении мигрантов. Ведь мигранты массово прибывают в Европу, а далеко не все страны считают нужным пытаться решить этот кризис.


      Карта Шенгенской зоны в Европе

      Критически высказался Макрон и в отношении тех стран, которые сейчас находятся в Шенгенской зоне, но внимания своими границами не уделяют. "Чтобы принимать кого-то, нужен дом. А дом должен иметь стены", – подчеркнул президент Франции. Франция же будет "серьезно менять миграционную политику": приют беженцам будут предоставлять, но и будут "бороться с теми, кто злоупотребляет" возможностью получения убежища.

      Что такое Шенгенская зона?
      Сейчас в Шенгенской зоне 26 европейских государств, присоединившихся к соглашению, подписанному в Шенгене, что в Люксембурге, в 1985 году. Речь не только о странах Евросоюза. В частности, члены ЕС Великобритания и Ирландия в Шенгенскую зону не входят, а вот Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, которые не являются членами ЕС – входят.

      К тому же, Румыния, Болгария, Кипр и Хорватия еще не вошли в Шенгенскую зону, но обязались это сделать. Микрогосударства Монако, Сан-Марино, Ватикан, которые не являются членами ЕС, и Андорра фактически не осуществляют пограничный контроль.

      В сфере международных путешествий Шенгенская зона действует подобно единому государству с пограничным контролем на внешней границе, но без пограничного контроля на внутренних границах государств, входящих в эту зону.

      Украинцы имеют право безвизового въезда в страны Шенгенской зоны с 11 июня 2017 года.

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      Теги: Новости Франции Шенген Эммануэль Макрон
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