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      Макрон встретился с Порошенко и Зеленским: для чего это французскому президенту

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      Французский президент Эммануэль Макрон встретился с украинскими политиками Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, с каждым – отдельно. Встреча с действующим президентом Украины была официальной, а вот с кандидатом в президенты Зеленским – вполне засекреченной.

      Что известно о встречах в Париже

      Сначала в Париже не спешили подтверждать эти встречи.

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      Информация о переговорах между Макроном, Порошенко и Зеленским появилась на официальном сайте французского президента вечером 11 апреля.


      Встречу с украинскими политиками анонсировали на сайте президента Франции

      Не слишком много внимания уделили этим событиям и французские СМИ. Даже несмотря на то, что встречи между действующими главами государств и кандидатами в президенты – необычная практика в международной политике.

      В авторитетном французском издании Le Monde попытались объяснить французам и миру неоднозначные действия Эммануэля Макрона.

      Заинтересованность Зеленским со стороны Франции без сомнения является феноменом. Этот новичок на политической сцене Украины, который видит себя неким "украинским Макроном", смог за несколько месяцев избавиться от своих соперников,
      – отметили в издании.

      И добавили, что юморист остается довольно неоднозначным относительно своих планов, в частности это касается конфликта с Россией.

      По словам экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко, проводить любые аналогии между Зеленским и Макроном – некорректно. Ведь в каждой стране все происходит очень индивидуально.

      Для чего Макрон встретился с обоими кандидатами

      Эксперты же уверены: французы хотят перехватить в Германии первенство в нормандском формате и понять, чем дышит лидер президентской гонки в Украине.

      Европа, в частности Франция, хочет больше узнать о политических программах и внешнеполитической ориентации обоих кандидатов. А также обсудить вопросы, связанные, в частности, с европейской безопасностью: речь идет о Донбассе и Крыме,
      – пояснил эксперт-международник Илья Куса.

      Президент Франции, по мнению политологов, стремится этой встречей напомнить своим потенциальным коллегам из Украины о важности полного выполнения Минских договоренностей.

      Встреча Макрона и Зеленского состоялась в неформальной обстановке и в закрытом режиме в 16:00 по Киеву. А вот для Петра Порошенко Елисейский дворец в 19:00 устроил прием с участием Республиканской гвардии. Пересеклись ли пути кандидатов в президенты Украины пока неизвестно.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Эммануэль Макрон Новости Франции Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
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